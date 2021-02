[아시아경제 송화정 기자]액면분할을 결정한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 487,000 전일대비 2,500 등락률 +0.52% 거래량 503,774 전일가 484,500 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제카카오 주식 액면분할 단행…500원→100원시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감 close 가 강세다.

26일 오전 9시10분 기준 카카오는 전일 대비 5000원(1.03%) 오른 48만9500원에 거래됐다.

전일 카카오는 이사회를 열고 유통주식 수 확대를 위해 보통주 1주당 가액을 500원에서 100원으로 분할하기로 결정했다고 공시했다.

이에 따라 카카오의 발행 주식 수는 8870만4620주에서 4억4352만3100주로 늘어난다. 4월 12∼14일에 거래가 정지된 후 신주는 15일에 상장될 예정이다.

