‘동명산학어워즈’에 박수영 교수·박철수 센터장 대상 … 상금 260만원

기업부문 기원솔루텍 문동철 대표 수상 등 총상금 1600만원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대가 산학협력에 큰 몫을 한 대학인을 뽑는 ‘동명 산학어워즈’에서 박수영 상담심리학과 교수와 박철수 창업교육센터장이 각각 대상을 거머쥐었다.

동명대(총장 정홍섭)는 24일 오후 3시 대학본부 경영관 307호에서 ‘제4회 동명산학어워즈’ 시상식을 개최했다.

교원부문에서 ▲대상은 상담심리학과 박수영 교수가 차지해 상금 260만원을 받았다.

▲우수상은 광고홍보학과 구자휘 교수, 항만물류시스템학과 김상길 교수, 국제물류학과 안태영 교수, 광고홍보학과 한은정 교수, 기계공학부 황중기 교수 등이 수상했다.

직원부문에서 ▲대상(상금 260만원)에는 창업교육센터 박철수 센터장, ▲우수상은 현장실습지원센터 조예림 직원, R&BD센터 유진성 직원, 연구지원팀 장미라 직원, 산학기획팀 윤신아 직원 등이 수상했다.

▲장려상은 기업협업센터 정규영 과장, 공용장비센터 전진수 직원, 산학교육원 이지희 직원, 현장실습지원센터 하혜영 직원 등이 수상했다.

기업인상에는 ㈜기원솔루텍 문동철 대표이사가 수상했다.

상담심리학과 박수영 교수는 지역사회협업센터장으로서 현실사회문제해결을 위한 TU-리빙랩을 총괄 운영하며 혁혁한 ‘전공’을 세웠다.

또 관광 교육 환경 보건 안전 복지 등 6개 분야 총 29개팀, 13개학과 172명을 지원하는 등 지역사회와 다양한 산학협력 연계 활동을 수행했다.

창업교육센터 박철수 센터장은 각종 창업동아리 운영과 대내외 각종 창업프로그램을 운영하며 창업교육 활성화를 위해 노력했다.

동명대 신동석 LINC+사업단장은 “코로나19로 많이 힘들었지만 대학 전체 교직원의 적극적인 노력으로 산학협력 우수 성과를 내면서, 대학발전과 산학협력 인식 강화 두 마리 토끼를 잡을 수 있었다”며 “앞으로도 산학협력 우수인력 양성과 산학협력 친화형 체계 구축을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

동명산학어워즈는 산학협력 체제를 잘 구축하고 활성화에 크게 기여한 교직원과 기업인을 시상하는 행사이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr