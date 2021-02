강진군, 삼일절 기념 전국 도로 사이클 대회 개최

내달 3일부터 6일까지 4일간 강진군 일원에서 개최



코로나19로부터 안전한 대회를 위해 방역 활동 총력

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군(군수 이승옥)은 내달 3일부터 6일까지 4일간 제68회 삼일절 기념 전국 도로 사이클대회를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 대회는 올해 사이클 시즌 개막을 알리는 첫 대회로 강진군이 후원하고 대한자전거연맹이 주관한다.

전국의 엘리트 남녀 선수들은 강진종합운동장 앞을 출발해 158㎞에 이르는 개인 도로경기와 강진종합운동장 외곽도로에서 실시하는 크리테리움 경기까지 총 세 차례 레이스를 펼친다.

비교적 짧은 1.3㎞를 23회, 총 30㎞를 왕복하는 크리테리움 경기는 종목의 특성상 평균 주행 속도가 시속이 50㎞ 이상을 유지해 어떤 다른 경기보다 박진감 넘치는 레이스가 펼쳐진다.

대회 첫째 날과 둘째 날인 3일과 4일은 종합운동장에서 출발해 소방서, 까치내재, 풀치재, 성전면을 거쳐 강진우시장 앞에 골인하는 장거리 코스를 돌며 경기가 진행된다. 셋째 날인 5일은 종합운동장에서 출발해 소방서, 까치내재, 작천중학교, 홍교관, 군동화방마을을 거쳐 농업기술센터 앞에서 골인하는 단거리 코스를 돌며 경기가 진행된다.

마지막 날 열리는 크리테리움 경기는 이전 대회까지는 성전산업단지 외곽도로에서 열렸으나, 올해부터 강진종합운동장 외곽도로에서 열리게 된다.

지난해 말부터 현재까지 사이클 국가대표 후보 선수단을 비롯해 음성군청, 전북체육고등학교, 삼양사 등 20여 개 팀이 강진군에서 전지 훈련을 통해 경기력을 끌어올리고 있다. 또한 대회에 참가할 예정인 선수단도 속속 강진군에 입성하고 있다.

강진군은 코로나19로부터 안전한 대회를 개최하기 위해 대회에 참가하는 모든 선수에게 코로나19 검사 결과를 필수로 제출할 것을 요구하고 있다.

또한 모든 경기를 무관중으로 진행하고 선수 학부모의 강진 방문 금지 안내, 손소독제·마스크 구비 등 코로나19 확산 방지를 위한 대비책도 소홀함이 없도록 준비하고 있다.

사이클 선수들의 안전과 사고 예방을 위한 차량 통제를 위해 군은 전라남도 도로관리사업소와 강진경찰서, 강진군 공무원의 헌신적인 봉사를 통해 성공적인 대회를 치른다는 방침이다.

이승옥 군수는 “제68회 삼일절 기념 강진 투어 전국도로 사이클 대회를 통해 각 선수와 임원이 강진에서 편안하게 머무를 수 있도록 최선의 준비를 다해 지역 경제가 활성화되도록 온 힘을 기울이겠다”며 “코로나19 확산 방지를 위해 방역 대책에도 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 전국의 자전거 동호인 500명이 참가하는 2021 강진 투어 마스터즈대회는 코로나19 여파로 올해는 취소됐다.

