현대차, 코나EV 등 리콜에 "고객안전 최우선…끝까지 책임 다할 것"

"국토부 조사에 적극 협력 해 와…고객 불편 없도록 신속 조치할 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 24일 잇따른 화재사고 등으로 논란에 선 코나 등 전기자동차(EV) 3종의 배터리를 교체키로 한 것과 관련 "끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

국토교통부는 앞서 현대차가 제작·판매한 코나 전기차(OS EV) 2만5083대, 아이오닉 전기차(AE PE EV) 1314대, 일렉시티(LK EV)302대 등 총 2만6699대에서 제작결함이 발견돼 자발적 시정조치(리콜)한다고 발표한 바 있다.

현대차는 이와 관련 "국토부의 (관련) 조사에 적극적으로 협력해 왔고 전량 배터리 교환으로 (국토부에) 신고했다"면서 "고객의 불편이 없도록 신속하게 시장 조치를 할 예정으로, 앞으로도 고객 안전을 최우선으로 두고 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.

