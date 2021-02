"핸드폰 없다는 이유 하나로…" 사유리, 카페서 문전박대

[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 사유리가 아파트 화재로 긴급 대피했던 상황을 전했다. 이 과정에서 사유리는 휴대폰을 두고 나온 탓에 QR코드를 인증 받지 못해 카페에 들어가지 못한 일화를 공개하며 아쉬움을 토로했다.

24일 새벽 사유리 자신의 SNS에 하루 전날인 23일 발생한 아파트 화재 사건을 전했다. 사유리는 "오늘 오전 9시 반쯤 우리 아파트 지하 1층에서 화재가 발생했다. 우리 집 창문까지 연기가 올라와서 밖에 뽀얗게 변했다"고 밝혔다.

바로 비상벨을 누르고 함께 아이를 돌봐주는 이모님과 함께 대피했다고 전한 사유리는 "이미 복도에 심하게 탄 냄새와 연기가 올라와 있었고 이런 상황에 엘리베이터는 더욱 위험해서 계단으로 내려갔다"라며 "밑으로 내려갈수록 계단에서도 연기가 올라오고 있었고 내려가도 내려가도 출구가 안 보이는 공포감으로 심장이 멈춰 버릴 것 같았다"라고 긴박했던 상황을 전했다.

사유리는 특히 "무엇보다 두려웠던 것은 3개월밖에 안 되는 아들에게 무슨 일이 일어날까봐였다"라며 "겨우 밖에 나가자마자 아들 상태를 확인했다. 아들이 작은 입으로 열심히 호흡을 하고 있었다. 감사하다. 모든 사람에게 감사하고 싶었다"고 털어놨다.

이후 추위에 떠는 아들을 데리고 근처 카페에 들어가 음료를 시키려던 사유리는 매장 직원에게 QR코드 인증을 안하면 카페에 있을수 없다는 이야기를 들었다. 사유리는 매장 직원에게 "화재 때문에 빨리 나가느라 이모님이 휴대폰을 안 가지고 나왔다"라고 설명하며 "제발 아들 위해 잠깐이라도 실내에 있게 해달라고 했지만 끝까지 안 된다고 했다"며 당시 상황을 전했다. 그러면서 "다른 매장 처럼 본인의 인적사항을 적고 입장을 가능하게 해주면 얼마나 좋았을까 그때 생각했다"고 아쉬움을 내비쳤다.

사유리는 "이 글을 작성한 이유는 직원을 비판하기 위해서가 아니다"라며 "한 엄마로서 한 인간으로 부탁 드린다. 만약 아이가 추워서 떨고 있는 상황에 핸드폰이 없다는 이유 하나로 매장에서 내보내지 않으셨으면 좋겠다. 바라는 건 그것 뿐"이라고 강조했다.

사유리는 일본의 한 정자은행에서 서양인의 정자를 기증받아 지난해 11월 아들을 출산, 산후조리를 마친 후 현재 아들과 함께 한국에 입국해 생활 하고 있다.

<이하 사유리 인스타그램 글 전문>

오늘 오전 9시 반쯤 우리 아파트 지하 1층에서 화재가 발생했습니다. 우리 집 창문까지 연기가 올라와서 밖에 뽀얗게 변했습니다. 전 바로 비상벨을 누르고 함께 아이를 돌봐주신 이모님에게 바로 대피해야 한다고 했습니다. 이모님은 자신의 옷 속에 젠을 감추고 전 양손에 강아지들 안고 밖으로 뛰쳐나갔습니다.

이미 복도에 심하게 탄 냄새와 연기가 올라와 있었고 이런 상황에 엘리베이터는 더욱 위험해서 계단으로 내려갔습니다. 밑으로 내려갈수록 계단에서도 연기가 쎄게 올라오고 있었고 내려가도 내려가도 출구가 안보이는 공포감으로 심장이 멈춰 버릴거 같았습니다.

그래도 무엇보다 두려웠던 것은 우리 3개월밖에 안되는 아들이 무슨 일 일어날까봐 였습니다. 상상만 해도 눈물이 나고 하늘이 무너질 거 같았습니다. 겨우 밖에 나가자마자 아들 상태를 확인했습니다. 아들이 작은 입으로 열심히 호읍을 하고 있었습니다.

감사합니다

누구에게 아니 .. 모든 사람에게 감사하고 싶었습니다. 아들이 이 순간에도 무사히 살아있다는 것은 감사하고 더 감사하게 되었습니다.

경비실에 앞에서 혼자 10살도 안된 아이가 맨발으로 얇은 파자마를 입고 써있었습니다. 주변에 부모님 모습도 안 보여서 제 다운자켓을 걸쳐주었습니다. 내가 단지 착한 이유로 한 것이 아니라 우리 아들이 같은 상황이 생겼을 때 누군가 같은 행동으로 했으면 바람이였습니다.

어느 정도에 화재인지 파악을 못해서 그대로 집 바로 옆에 있는 동물 병원에 강아지들을 잠깐 맡긴 후에 아파트 건너편에 있는 스타벅스 안에 들어갔습니다. 아들이 추워서 입술이 덜덜 떨고있었고 빨리 아들을 따뜻하고 안전한곳으로 대피 해주고 싶었습니다.따뜻한 음료수를 두잔 시키려고 서있었는데 직원분이 qr code 먼저 해야 한다고 했습니다. 화재때문에 빨리 나가느라 이모님이 핸드폰을 안 가지고 나갔다고 우리의 상황을 설명했지만 매장에서 못 마신다고 나가셔야한다고 했습니다.

입술이 파랑색이 된 아들을 보여주면서 제발 아들위해 잠깐이라도 실내에 있게 해달라고 했지만 끝까지 안된다고 하셨습니다.

다른 매장 처럼 본인의 인적사항을 적고 입장을 가능하게 해주면 알마나 좋았을까 그때 생각했습니다. 아니.. 다른 스타벅스는 모르겠지만 아쉬워도 이번에 전 인적사항에 대해서 마지막까지 안내를 못 받았습니다.

전 이 글을 쓰는 이유가 그 직원을 비판 하는 목적이 절대 아닙니다. 직원분도 코로나 예방을 위해 자기의 의무를 다 하는 것뿐이였고 지침이 있기에 그렇게 했다고 생각합니다. 하지만 한 엄마로서 한 인간으로 부탁드립니다. 만약 아이가 추워서 떨고 있는 상황에 핸드폰이 없다는 이유 하나로 매장에서 내보내지 않으셨으면 좋겠습니다.

바라는건 그것 뿐입니다

