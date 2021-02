성남시, 20개 기관과 코로나 백신 접종 '업무협약'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 23일 관내 20개 기관·단체와 '코로나19 예방접종에 관한 업무 협약'을 맺었다.

이에 따라 분당서울대병원, 성남시의료원, 성남시의사회 등 9개 의료기관·단체는 백신 접종에 필요한 의료인력(30∼40명)을 지원한다.

또 수정·중원·분당경찰서, 성남시자원봉사센터, 성남시새마을회 등 8개 기관·단체는 행정 보조 인력(27∼30명)을 지원하고 성남·분당소방서는 구급차 지원과 응급처리 교육을 담당한다.

성남시는 컨트롤타워로서 이들 기관과 실무협의회를 구성해 운영한다.

시는 26일부터 예방 접종을 시작해 연말까지 18세 이상 시민의 70%(56만여명)를 목표로 백신을 접종할 계획이다.

화이자 백신 등 초저온 냉동보관이 필요한 mRNA(메신저 리보핵산) 백신 접종을 위해서는 수정구 수정커뮤니티센터, 중원구 성남종합운동장 스포츠센터, 분당구 탄천종합운동장 이벤트홀 등 3곳을 접종센터 후보지로 선정한 상태다.

이들 접종센터에는 의사 37명, 간호사 71명, 행정요원 91명이 배치된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr