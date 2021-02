여당, ‘다케시마의 날’ 강행 日 규탄 결의안 검토

외통위 규탄 결의안 등 대응수위 고심

램지어 교수 논문은 '장기플랜'으로 대응할 것

[아시아경제 구채은 기자] 여당이 '다케시마의 날' 강행과 램지어 교수 논문 파문 등 일본 측의 잇따르는 역사왜곡 시도에 대응 수위를 높여갈 방침이다.

23일 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영호 더불어민주당 의원은 아시아경제와 통화에서 "(다케시마의 날 강행은) 외통위에서 바로 대응해야 할 사안"이라면서 "상임위 차원에서 결의안 발의를 검토하는 등 대응방안을 준비하겠다"고 밝혔다. 결의안에는 일본의 '다케시마의 날' 지정 철회, 역사왜곡 중단 촉구와 관련된 내용이 담길 전망이다.

일본 시마네현은 2월 22일을 '다케시마의 날'로 지정하고 매년 행사를 열고 있다. 스가 요시히데 정권 출범 이후 처음 열린 지난 22일 행사에는 요시아키 내각부 정무관(차관급)을 파견했다. 일본 정부는 아베 신조 2차 내각 발족 직후인 2013년부터 9년 연속 차관급 정부 인사를 보내고 있어 매년 한일 갈등이 반복되고 있다.

일본군 위안부 피해자를 ‘매춘부’로 규정한 마크 램지어 하버드 로스쿨 교수의 논문과 관련한 당 차원의 대응을 지속할 방침이다.

송영길 외교통일위원회 위원장은 본지와 통화에서 "(램지어 교수 관련 이슈는) 장기플랜으로 대응해나가야 한다고 본다"면서 "법률의 테두리 안에서 할 수 있는 모든 방법을 동원할 것"이라고 밝혔다. 송영길 위원장은 특히 "외교부와 협의해서 세계역사디지털교육재단의 미래세대 교육 프로젝트가 잘 진행되도록 지원할 방법을 찾겠다"고 언급했다.

송 위원장은 앞서 지난 19일 로렌스 바코어 하버드 총장에게 '하버드 대학교의 학문적 진실성은 물론, 미국을 대표하는 대학교라는 명성에도 영구적인 피해를 줄 것'이라는 내용의 항의서한을 보냈다.

외교부도 일본 정부의 도발을 용납하지 않겠다며 강경한 대응에 나섰다. '다케시마의 날' 행사 강행과 관련해 전날 소마 히로히사 주한 일본대사관 총괄공사를 초치해 강력 항의하고, 대변인 성명을 통해 "독도에 대한 부질없는 도발"이라며 행사 폐지도 촉구했다.

램지어 교수 논문 관련해 최영삼 외교부 대변인은 18일 "민간학자 개인의 학술적인 연구 결과에 대해 우리 정부가 구체적인 입장을 표명하는 것은 현 단계에서 자제하는 것이 바람직하다고 생각한다"고 전제하면서 "한 가지 지적하고 또 강조하고자 하는 것은 위안부 피해를 포함한 역사적 사실은 수많은 피해자들의 증언과 국제기구 조사 등으로 이미 보편적으로 입증된 부분이라는 것"이라고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr