코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세

[아시아경제 박지환 기자] 22일 오후 코스피가 외국인과 기관의 매도세에 하락 반전했다. 오전까지 매수 우위를 나타냈던 외국인과 기관 투자자들은 순매도로 방향을 틀었다.

이날 오후 2시 기준 기준 코스피는 전거래일 대비 8.51p(0.27%) 내린 3099.11를 가리켰다. 투자 수급별로는 오전 순매도였던 개인이 4447억원 순매수하고 있다. 반면 외국인과 기관은 오전 매수 우위에서 오후들어 각각 1261억원, 3426억원 팔자로 방향을 전환했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 23,285,113 전일가 82,600 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 제가 간다고 했죠? 대기업간의 빅딜성사 딱! 한번 말씀드립니다.삼성전자, 외국인 46만 3277주 순매수… 주가 0.48%코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정" close (0.36%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 3,500 등락률 +2.63% 거래량 7,350,629 전일가 133,000 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 이시간 주가 +3.01%.... 최근 5일 외국인 287만 6388주 순매수코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지 close (3.38%) 등 반도체 종목이 상승했다. 지난 20일까지 수출 증가세가 전년 대비 16.7%, 일평균 29.2% 급증했다는 소식이 전해지자 이를 주도한 반도체 종목이 강세를 나타내고 있는 것으로 풀이된다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 385,000 전일대비 13,000 등락률 -3.27% 거래량 1,185,396 전일가 398,000 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"[특징주]네이버 '파죽지세'…52주 신고가·장중 시총 3위 탈환카드처럼 쓰는 네이버페이 "갈수록 예쁜 NAVER, 몸값도 쑥쑥" close (-2.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 8,500 등락률 -2.67% 거래량 624,886 전일가 318,500 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들 close (-1.41%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 1,600 등락률 -1.96% 거래량 3,580,750 전일가 81,800 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 이런 수혜주가 있었나? SK하이닉스에 대량납품 소식!! 주가 훨훨국내 대규모 투자!! 현대차 2차전지 필수소재 납품한다!! 주가 훨훨!기아차, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.61% close (-1,71%) 등은 하락세다.

코스닥 역시 전 거래일보다 6.14포인트 내린 958.97를 기록하고 있다. 개인은 2628억원을 사들인 반면 외국인은 1385억원, 기관은 1087억원을 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 대다수 종목이 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 132,100 전일대비 3,900 등락률 -2.87% 거래량 836,125 전일가 136,000 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株셀트리온헬스케어, 주가 13만 4400원.. 전일대비 -1.18%코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (-1.18%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,700 전일대비 3,600 등락률 -2.22% 거래량 209,978 전일가 162,300 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (-0.99%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 155,100 전일대비 14,400 등락률 -8.50% 거래량 802,123 전일가 169,500 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환' close (-5.37%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 314,300 전일대비 5,400 등락률 -1.69% 거래량 48,839 전일가 319,700 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환' close (-1.00%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,300 전일대비 1,600 등락률 -2.91% 거래량 842,277 전일가 54,900 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환' close (-1.28%) 등이 약세였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 135,200 전일대비 1,400 등락률 -1.02% 거래량 146,704 전일가 136,600 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져 close 과 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 69,800 전일대비 1,000 등락률 +1.45% 거래량 2,368,366 전일가 68,800 2021.02.22 15:10 장중(20분지연) 관련기사 국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 1.16%강한 반등! 반도체 품귀현상! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’에 주목! close 만 각각 0.44%, 1.89% 올랐다.

국내 증시는 미국의 금리 상승에 대한 경계감이 투자심리에 반영되고 있다는 분석이다. 특히 이날에는 중국 인민은행이 유동성 회수를 지속하는 모습을 보이면서 하방 압력를 받았다는 분석이다.

서상영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 중국 인민은행이 지난주 목요일 2600억 위안, 금요일 800억 위안에 이어 이날도 400억 위안의 유동성을 흡수했다는 소식에 매물이 출회되며 하락 전환했다"며 "외국인, 기관 현물 순매도 전환 또한 지수 부진의 요인"이라고 설명했다.

