[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남 지역에 22일 밤부터 한파가 들이닥칠 전망이다.

광주지방기상청은 이날 오전 11시 광주와 전남 영광, 함평, 장성, 담양에 한파주의보를 발표했다.

발효 시각은 같은날 밤 10시다.

한파 주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 낮아지는 등 급격한 저온으로 피해가 예상될 때 발표된다.

23~24일 아침 기온이 크게 떨어져 출근길 추위가 예상된다.

이 기간 아침 최저기온은 -5~-1℃, -4~-2℃다.

낮부터는 차차 기온이 올라 영상권 분포를 보이겠다.

같은 기간 낮 최고기온은 5~12℃, 8~14℃다.

