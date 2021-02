통일부 "北 식량지원 구체적 검토 없어…국민적 공감대 고려"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 19일 북한에 대한 식량 지원 방안을 구체적으로 검토하고 있지는 않다고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 취재진이 북한의 식량 부족 상황과 대북 식량 지원 계획을 묻자 "현 단계에서는 구체적인 지원 시기와 방안, 규모 등을 검토하고 있지는 않다"고 답했다.

단 "정부는 식량 부족과 같은 인도적인 사안에 대해 정치·군사적 상황과 별개로 지속적으로 협력해야 한다는 입장을 일관하게 견지하고 있다"며 "북한의 쌀, 비료 등 전반적인 인도적 수요를 면밀하게 살피고 코로나19 상황이나 물자의 유입 등과 같은 제반 여건, 그리고 국민 공감대 등을 종합적으로 고려하겠다"고 말했다.

이 대변인은 북한의 올해 식량 부족분은 100만톤 이상으로 추산된다고 밝혔다. 앞서 이인영 통일부 장관은 18일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 부족분을 120만~130만톤 가량으로 추산하며 적기에 지원해야 한다고 밝힌 바 있다.

