[e공시 눈에 띄네] 코스피-17일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 덕양산업=미국 자회사 덕양아메리카에 41억원 규모 채무보증 결정

◆ 한국쉘석유=2020년 4분기 잠정실적 매출 500억원, 영업이익 62억원

◆ 우성사료= 1주당 가액을 500원→5000원 주식 병합 결정, 보통주 1주당 15원 현금배당 결정

◆ LG이노텍=광학솔루션사업 5478억원 규모 신규 시설 투자 결정

◆에이프로젠KIC==자유단조 설비용 하드페이싱 공법 관련 특허 취득

◆ 셀트리온= CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 신청

◆ 삼영무역=보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ 대유에이텍=채무상환 위해 50억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ GS=자회사 GS에너지, 단기차입금 4000억원 증가 결정

◆ 경동도시가스=보통주 1주당 875원 현금배당 결정

