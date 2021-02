"뭘 봐" 60대 행인 무차별 폭행한 30대 男…모텔에 숨어있었다

[아시아경제 허미담 기자] 경북 구미에서 일면식 없던 행인을 무자비하게 폭행한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경북 구미경찰서는 시장 골목에서 자신을 쳐다봤다는 이유로 60대 행인을 때려 다치게 한 혐의(특수상해)로 A(31)씨를 구속했다고 17일 밝혔다.

A씨는 지난 14일 오전 10시20분께 구미시 원평동 금오시장 골목길에서 지나가던 B(65)씨와 눈이 마주쳤다는 이유로 시비를 걸고 주먹과 무릎을 이용해 무차별 폭행한 혐의를 받는다.

B씨는 당시 이어폰을 끼고 골목길에 앉아 있던 A씨를 쳐다봤다. 그러자 A씨는 "뭘 봐"라며 반말과 욕설을 했고, B씨는 "아는 사람인 줄 알았다"고 말했다.

B씨는 그대로 지나가려 했으나 A씨는 B씨를 넘어뜨린 뒤 주먹과 발 등을 이용해 마구 폭행했다. B씨는 아무런 반격을 하지 못한 채 폭행당했고, A씨는 곧바로 현장을 떠났다.

30여 초 동안 계속된 무차별 폭행에 B씨는 눈가가 찢어지고 치아 여러 개가 부러졌다. 특히 B씨는 3년 전부터 뇌경색을 앓아 몸이 성치 않은 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 사건 접수 직후 현장 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 추적한 끝에 구미시 원평동의 한 모텔에 머무르던 A씨를 검거했다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

