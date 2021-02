[포토]김선갑 광진구청장, 졸업·입학 축하 영상메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장은 17일 코로나19 상황 속 졸업 및 입학을 맞는 지역 내 45개 초·중·고등학교 학생들에게 전달할 축하 영상메시지를 제작했다.

구는 코로나19 감염 확산 방지를 위해 지역 내 학교들이 비대면으로 졸업식 및 입학식을 개최함에 따라 학생들을 응원하고 격려하고자 동영상으로 축하 메시지를 전하기로 했다.

김 구청장은 영상메시지를 통해 “지난 한 해 코로나 바이러스로 어려운 상황에서도 학업에 열중하여 빛나는 오늘을 맞이한 여러분을 진심으로 축하한다”며 “오늘이 있기까지 열정과 사랑으로 가르쳐주신 선생님과 정성으로 뒷바라지 해 주신 학부모님께도 존경과 축하의 말씀을 드린다”고 말했다.

이어 “언제나 새로운 출발에는 설렘과 두렴이 함께 한다”며 “지금 이 설렘을 간직하며 목표를 세워 한 걸음씩 나아간다면 두려움은 사라지고 꿈에 한 발 다가선 여러분을 발견할 것”이라고 전했다.

마지막으로 김 구청장은 “방역수칙을 잘 지켜 건강한 새학기를 맞이하길 바라며 광진구는 여러분이 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 지원군이 되어 응원하겠다”며 영상메시지를 마쳤다.

김선갑 광진구청장의 2021학년도 졸업·입학 축하 영상메시지는 구청 홈페이지와 공식 블로그 및 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr