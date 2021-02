박영선 "TBS 청취율 좋아"…오세훈 "한심한 언론관 안타깝다"

박영선 "TBS, 시장이 좌지우지? 언론 자유 침해"

오세훈·조은희 "방송인 출신 언론관으로 믿기지 않아"

[아시아경제 강주희 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 예비후보가 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장' 관련 박영선 더불어민주당 서울시장 예비후보의 발언을 겨냥해 "'막장 드라마'라도 시청률만 높으면 그만이라는 것인가"라고 비판의 목소리를 높였다.

앞서 박 후보가 '김어준의 뉴스공장'의 정치 편향성을 지적한 조은희 국민의힘 서울시장 예비후보를 "언론 자유를 침해하는 발언"이라고 비판한 것과 관련 대응에 나선 것이다.

오 후보는 17일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "기자 경력 20년, 박영선 후보의 참으로 한심한 언론관"이라며 "청취율이 높으면 방송의 공적 의무인 객관성이나 공정성을 위반하며 편파방송을 하고 여론을 왜곡해도 문제가 되지 않는다는 말인가"라고 꼬집었다.

이어 "지난 1월 한 예능프로그램에 나와 자신이 대한민국 최초의 아침뉴스 여성 주 진행자를 하다 YS시절 그의 심기를 불편하게 한 발언 때문에 앵커에서 잘려 국제부로 강제 발령을 받았다는 이야기를 무용담처럼 늘어놓던 언론인 출신 박영선의 언론관으로서는 믿기지 않을 정도로 한심하다"고 비판했다.

그러면서 "김어준의 뉴스공장은 그간 출연자, 내용의 편향성으로 문제가 되고 있는 프로그램"이라면서 "박 후보의 눈에는 청취율만 보이고, 400억원에 가까운 서울시민 세금이 지원된 수도권 공영방송의 편파성은 보이지 않는가"라고 반문했다.

오 후보는 "박 후보가 지상파 방송의 기자·앵커 경력으로 대중적 인지도를 얻어 국회에 입성하고 이 자리에 온 것이라면 '독재 시대 발상'이란 이야기는 상대 당 후보에게 할 게 아니다"라며 "가짜뉴스 진원지에 '정권의 나팔수'가 된 방송에 대해선 한마디 못하고 옹호하는 서울시장 후보라면 박 후보의 말대로 '원조 친문(親文)'이 맞다"고 일갈했다.

앞서 박 후보는 전날(16일) YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연, '김어준의 뉴스공장'의 공정 방송을 촉구한 조 후보를 "언론의 자유 침해이고 독재정권 시절에나 있었던 발상"이라고 비판한 바 있다.

박 후보는 이어 "요즘 TBS의 청취율이 굉장히 높은 것으로 알고 있다. 그만큼 시민들의 호응도가 있다는 것"이라며 "만약 교통방송(TBS)이 도움 되지 않는다면 시민들이 듣지 않을 것이다. 청취율이 높고 호응을 해주는 상황에서 이런 이야기를 하는 것은 조금 독선적"이라고 지적했다.

이에 대해 조 후보는 같은 날 페이스북에 "박 후보는 교통방송 패널 구성이라도 한번 살펴보고 말씀하시는 게 도리"라며 "이를 애써 외면하고 청취율이 높으니 문제없다거나, 청취율이 높으니 공정한 방송이라는 방송사 출신의 정치인 박영선 후보의 철학이 참 안타깝다"고 응수했다.

이어 "이분이 서울시장이 되면 큰일 나겠다는 생각을 하게 되었다. 앞으로 서울시에서 더 많은 편 가르기가 횡행할 것이 뻔히 보이기 때문"이라고 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr