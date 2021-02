서울 오후 6시 기준 코로나19 신규 확진자 218명…재확산 우려 고조

[아시아경제 박형수 기자] 서울에서 16일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 코로나19 신규 확진자가 218명 나왔다.

서울시는 6시 기준으로 코로나19 신규 확진자 수는 218명으로 지난달 6일(297명) 이후 가장 많았다고 밝혔다.

서울에서 하루 동안 발생한 신규 확진자 수는 1월 7일(191명)부터 이달 7일(112명)까지 32일간 100명대를 이어갔다. 지난 8일 90명을 기록한 뒤 다음날부터 15일까지 100명대에서 오르내렸다.

설 연휴 직후인 15일의 검사 결과가 반영된 16일 확진자 수가 200명을 훌쩍 뛰어넘으면서 코로나19 재확산 우려가 커지고 있다. 신규 확진자 가운데 해외 유입이 8명이었고, 나머지 210명은 국내 감염이었다.

집단감염 사례 중 용산구 순천향대 서울병원 관련 22명, 용산구 지인모임 관련 5명, 구로구 체육시설 관련 3명이 추가됐다. 집단감염으로 별도 관리되지 않는 사례로 기타 확진자 접촉 101명, 다른 시도 확진자 접촉 7명, 감염경로를 조사 중인 경우 62명이 새로 나왔다.

서울의 코로나19 누적 확진자 수는 이날 오후 6시 기준으로 2만6702명으로 늘었다.

