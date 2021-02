[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 10 등락률 -0.24% 거래량 341,993 전일가 4,110 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 금호타이어, 지난해 영업이익 364억...전년비 36.5%↓금호타이어, 설 맞이 프로모션 진행…제품별 20%이상 할인박찬구 회장 "금호 명맥 지키기 위해 금호리조트 인수했다" close 가 지난해 연결 기준 영업이익이 364억원으로 전년 대비 36.5% 감소했다고 16일 공시했다.

매출은 2조1707억원으로 8.4% 감소했고, 당기순손실은 462억원으로 전년(434억원)보다 확대됐다.

금호타이어는 "코로나19 영향으로 영업이익이 15% 이상 감소했다"고 말했다.

