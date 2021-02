조규일 진주시장, 소외되고 위기에 있는 이웃 돕기 위해 '솔선수범'

따뜻한 손길로 소외된 이웃에 희망을 전하다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 조규일 진주시장은 16일 오후 3시 기업인의 방에서 대한적십자사 경남지사에 적십자 특별회비 300만 원을 전달했다.

경남 진주시는 도움이 필요한 이웃들에게 사랑과 희망을 전하고자 매년 적십자 특별회비 모금 운동에 참여해 오고 있다.

2021년 적십자회비 모금 목표액은 2억 2200만원으로 지난해 12월 1일부터 올해 1월 31일까지를 집중모금 기간으로 정하고 적극적으로 모금 활동을 펼쳐 왔으며 회비모금은 연중 이루어지고 있다.

모금된 적십자회비는 재난구호 활동, 복지 사각지대의 취약계층 발굴 및 의료지원, 안전교육 등 다양한 인도주의 실천 운동에 사용된다.

조규일 시장은 “그동안 지역사회에서 소외되거나 재난?재해 등으로 위기 상황에 부닥친 이웃을 돕기 위해 노력해온 적십자사의 노고에 감사드린다”면서 “진주시도 코로나19로 더욱 고통받고 있을 소외된 이웃에게 관심을 기울이고 따뜻한 사회조성을 위해 노력해 나가겠다”라고 밝혔다.

