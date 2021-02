KB?손해보험, 2021년 신입사원 공개채용…17일 자정 마감

??디지털·데이터, 상품·계리 등 총 2개 분야??

??오는 4월 중 입사 예정

[아시아경제 기하영 기자]KB손해보험은 ?'2021년 신입사원 공개채용'을 진행 중이라고 15일 밝혔다.??

이번 공개채용은 '디지털·데이터', '상품·계리' 등 총 2개 부문에서 모집한다. 입사지원서 접수는 오는 17일 밤 12시까지 KB손해보험 채용홈페이지를 통해 온라인으로 하면된다.??

성별,연령,학력 등의 제한은 없으며, 모든 전형은 블라인드 심사로 진행된다. 모집 직무와 관련된 석사이상 학위·자격증과 디지털·데이터 직무는 관련 학과 전공자를 우대한다.??

최종 합격자는 입사지원서 접수 후 서류전형, 필기전형, 1차 실무면접, 2차 최종 면접의 단계를 거쳐 선발한다. 특히 디지털·데이터 직무 지원자에 한해 필기전형에서 코딩테스트를 새로 도입했다. 꾸준히 디지털 역량을 키워온 지원자라면 무난하게 풀 수 있는 수준이라는 게 회사 측 설명이다. 최종 선발된 인원은 오는 4월 중 KB손해보험에 입사할 예정이다.??

KB손해보험관계자는 "지원자들의 안전을 위해 온·오프라인 채용방식을 병행할 계획"이라며 "보험과 디지털 분야에서 본인의 역량을 마음껏 발휘하고 싶은 지원자들이 많은 관심을 갖고 적극적으로 도전하길 바란다"고 말했다.??????????

