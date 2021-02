정의당 "2월말 당 대표 보궐선거 일정 결정"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 김종철 전 대표의 빈 자리를 채우기 위한 당 대표 보궐선거 일정을 이달 말 결정한다.

강은미 정의당 비상대책위원장은 15일 열린 비상대책위원회의에서 "현재 위기를 극복하고 당을 정상화하기 위해 당 대표 보궐선거를 가급적 빠른 시일 내에 추진하기로 의견을 모았다"며 "비대위는 이번 당 대표 선거가 당 쇄신방안을 둘러싼 전당적인 토론의 장이 되도록 준비하겠다"고 밝혔다.

이에 따르면 정의당은 시도당위원장연석회의 등을 거쳐 2월 하순 전국위원회에서 당 대표 보궐선거 일정을 결정한다.

강 비대위원장은 "광역시도당 대의원대회 및 당원 간담회 등을 통해 비대위의 향후 계획을 설명하고 성평등 조직문화를 포함한 전반적인 당 쇄신방안에 대해서도 계속 의견을 수렴할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 류호정 의원의 전 비서 부당해고 논란에 대해서도 사과했다.

강 비대위원장은 "김 전 대표의 성추행 사건에 이어 류 의원실의 비서 면직 관련 논란으로 국민 여러분과 지지자, 당원들께 걱정을 끼쳐드린 것에 대해 원내대표이자 비대위원장으로서 송구하다"면서 "류 의원에게도 기자회견의 일부 내용과 방식이 당 안팎의 우려를 낳고 있음을 지적하고 엄중히 경고했다"고 말했다.

이어 "이번 일을 계기로 우리가 주장해 온 가치와 원칙에 비춰 '우리 안의 노동'을 들여다보겠다"면서 "당 차원에서 개선해야 할 부분이 있는지도 꼼꼼하게 살피겠다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr