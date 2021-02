신한銀 "행운의 2달러도 받고, 환테크도 시작하세요"

썸데이 적금 입금 시 90% 환율우대·출금 시 외화현찰수수료 면제 혜택



[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 썸데이 외화적금 신규 이벤트인 '썸데이가 드리는 행운의 2달러'를 시행한다고 15일 밝혔다.

이벤트 기간은 이날부터 다음달 31일까지이다. 이벤트 기간 동안 썸데이 외화적금을 신규한 선착순 5000명의 고객에게 행운의 2달러를 지급한다.

2달러는 고객 명의의 외화 체인지업 예금으로 입금된다. 외화 체인지업 예금은 신한은행의 대표 외화 입출금 통장으로, 창구나 쏠(Sol)을 통해 가입 가능하다.

지난해 말 출시한 썸데이 외화적금은 입금 시 최대 90%의 환율우대와 출금 시 외화현찰수수료 면제 혜택을 주는 미달러 전용 자유적금상품이다.

최소 1달러부터 입금 가능해 적은 금액으로 부담 없이 환테크에도 도전할 수 있어 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

신한은행 관계자는 "코로나19 이후 언젠가 가능할 해외 여행을 위해 외화를 모을 계획을 가지고 있던 고객에게 매우 유용한 기회"라며 "환테크로 여행 준비도 하고 하루빨리 원하는 곳 어디든지 떠날 수 있는 날이 오길 바란다"고 말했다.

