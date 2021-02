금융위, 제3회 '코리아 핀테크 위크 2021' 개최

[아시아경제 이광호 기자]금융위원회는 핀테크 산업 활성화를 통한 디지털 금융혁신 가속화를 위해 오는 5월 26일부터 28일까지 제3회 '코리아 핀테크 위크 2021'을 개최할 예정이라고 14일 밝혔다.

이번 핀테크 위크는 시·공간적 제약이 없는 온라인 공간을 통해 예년보다 한층 다양한 프로그램들을 마련할 계획이다. 온라인에서도 질의응답, 네트워킹 등 실시간 소통이 가능하도록 해 관람객의 자발적인 참여를 유도하는 등 관객 체험형 행사가 될 수 있도록 준비할 예정이다.

또 예년의 채용 설명회 위주 방식에서 양방향 질의응답이 가능한 핀테크 취업토크도 진행해 핀테크 분야 구직자들에게 코로나19로 어려워진 채용의 기회를 제공할 방침이다.

아울러 온라인 교육관을 신설해 핀테크 관련 교육과정 제공 및 수료증 발급 등을 진행할 예정이다.

핀테크 위크는 무료로 신청없이 누구나 참여 가능하다. 다만 취업토크 등 일부 행사는 사전 신청이 필요하다.

핀테크 위크 사전 참가신청은 5월 1주차부터 전용 홈페이지를 통해 받을 예정이다.

금융위 관계자는 "경제활력 및 핀테크 혁신 제고를 위해 향후 코로나19 상황을 보며, 11월 10~11일(잠정) 기간 핀테크와 금융혁신 관련 오프라인 박람회를 추가 개최할 예정"이라고 말했다.

