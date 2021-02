전국 확산되는 고병원성 AI…정부, 연휴 직후 전국 소독

[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부가 설 연휴 직후인 15일을 ′전국 일제 소독의 날′로 정하고 축산농장, 축산시설 및 축산차량 등에 대해 일제히 청소와 소독을 실시한다. 설 연휴 직후, 사람과 차량의 대규모 이동 증가에 대응하기 위한 것이다.

14일 농식품부는 축산농장 등 축산시설에서 일제소독에 참여할 수 있도록 적극 안내·홍보하고, 이행실태를 점검해 일제소독의 날 운영의 실효성을 높이겠다고 밝혔다. 전국 축산농가(19만2000호)와 축산시설(8700개소), 축산 관련 차량(6100대)에 대해 농림축산검역본부에서 일제히 문자메시지를 보내고, 생산자단체에서는 SNS 등을 활용해 소독계획을 사전 홍보 한다.

축산농가와 축산시설에서는 자체 소독장비를 활용해 내·외부 청소·소독을 실시하고, 축산차량은 인근 거점소독시설을 방문하거나 소속 업체에서 세척·소독을 실시한다. 아울러, 농림축산검역본부는 점검반(30개반 60명)을 구성해 도축장, 사료공장 등 축산시설에 대해 당일 소독실시 여부를 확인·점검한다.

지자체·농협·군부대는 방역차, 군제독차 등 소독차량 1140여대를 총동원해 축산농가 주변과 도로, 철새도래지, 야생멧돼지 아프리카돼지열병 발생지역 일대를 집중 소독한다.

농식품부관계자는 지자체, 농협, 군부대 등과 함께 전방위적인 소독활동을 통해 농장 주변 등 환경에 있는 바이러스 제거를 위해 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

한편, 이날(14일) 오전 10시 기준 전국 가금농장에서 총 91건, 야생조류에서는 184건의 고병원성 AI가 확인됐다.

