아성다이소, 벚꽃 테마 상품 ‘2021 봄봄시리즈 ’출시

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 14일 곧 시작되는 봄을 맞아 벚꽃을 테마로 상품을 기획한 ‘2021 봄봄시리즈’를 출시한다고 밝혔다.

‘봄봄시리즈’는 2017년 처음 출시한 아성다이소의 시그니쳐 시리즈로, 벚꽃을 테마로 디자인해 매년 봄이 되면 출시하는 시리즈 상품이다.

이번 '봄봄시리즈' 는 파트1과 파트2로 나눠 출시된다. 파트1은 ‘꿈결같은 벚꽃’을 주제로 코로나19 속에서 봄을 느낄 수 있는 위생용품, 취미용품, 방향용품을 새롭게 선보이고, 문구·팬시용품, 주방·리빙용품 등 총 60여 종을 구성했다.

코로나19로 실내에서 지내는 시간이 길어진 집콕족을 위해 ‘봄봄 보석십자수’와 ‘봄봄 그림그리기 세트’가 준비됐다. ‘봄봄 보석십자수’는 도안에 적힌 숫자를 따라 보석을 알맞게 붙이는 상품이다. ‘봄봄 그림그리기 세트’는 미술 초보자도 사용할 수 있도록 그림 도안에 숫자가 매겨져 있어 숫자대로 색칠만 하면 된다.

아성다이소 관계자는 “올봄은 코로나19로 봄의 기운을 체감하고 벚꽃을 느끼는 기회가 적어지겠지만 ‘봄봄시리즈’와 함께 꿈결 같은 봄의 정취를 만끽하셨으면 한다”며 “앞으로도 계절을 대표할 수 있는 시리즈 상품을 계속 출시할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr