[아시아경제 배경환 기자] 이크레더블 이크레더블 092130 | 코스닥 증권정보 현재가 22,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,128 전일가 22,600 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 14개월 만에 통과한 데이터3법에…데이터 업체 주가 '들썩'[굿모닝 증시]글로벌시장 호조·국내기업 증익…코스피 더 달린다[박미주의 스톡스톡]주주배당금 떼 먹은 상장사 close 은 보통주 1주당 700원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 총 배당금은 84억원 규모로 시가배당률은 3%다.

