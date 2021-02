[아시아경제 배경환 기자] 서울동부구치소에서 수감 중 외부 병원에서 치료를 받은 이명박 전 대통령이 퇴원 후 안양교도소로 이감된다.

10일 법조계에 따르면 이 전 대통령은 이날 오후 서울대병원에서 퇴원했다.

이 전 대통령은 지난해 말 동부구치소에서 코로나19 집단감염이 발생하자 1차 검사에서 음성 판정을 받은 뒤, 기저 질환 치료를 위해 12월 21일 서울대병원에 입원했다.

이 전 대통령은 퇴원 후 안양교도소에 수감된다. 앞서 열린 분류처우위원회 심사 결과 이 전 대통령은 그동안 수감됐던 동부구치소를 떠나 안양교도소에서 수감생활을 하는 것으로 결정됐다.

이 전 대통령 측은 동부구치소에서 계속 수감생활을 하길 원했던 것으로 알려졌다. 하지만 교정당국은 분류심사 결과와 동부구치소에서 코로나19 집단감염이 발생했던 점 등을 이유로 이감을 결정한 것으로 전해졌다.

