은행 이동 점포는 11일까지…"미리 준비하세요"(종합)

코로나 확산 방지위해 대부분 중단

농협은행만 11일까지 일부서 운영

탄력점포와 비상근무 통해 고객불편 최소화 노력

[아시아경제 성기호 기자] 올 설 명절에는 시중은행들의 이동점포를 찾아보기 어렵게 됐다. 고객 편의성을 위해 매년 명절마다 고속도로 휴게소에 설치했던 이동점포를 코로나19 확산 방지를 위해 운영하지 않기로 해서다. 은행들은 탄력점포와 비상근무 등을 통해 고객불편을 최소화 하겠다는 입장이다.

10일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행은 이번 설 연휴 기간에 이동점포를 가동하지 않는다.

은행 이동점포는 신권을 교환하거나 여비를 확보하기 위해 자동현금인출기(ATM)를 이용하는 고객들을 대상으로 한 이동식 점포다. 주로 휴게소 등에 설치해 왔는데 개조한 버스 안에 ATM을 설치하는 방식으로 운영하고 있어 좁은 공간에서 코로나19 확산 우려가 크다는 지적이 나왔다.

5대 시중은행 중에서는 NH농협은행이 유일하게 이동점포를 운영한다. 농협은행은 설명절을 맞아 고속도로 및 농축산물 판매장을 이용하는 고객의 금융편의를 위하여 10일~11일 중부고속도로 하남드림휴게소와 농협 성남유통센터에서 오전 9시부터 오후 4시까지 이동점포를 운영한다. 코로나19 상황에 맞게 이동점포 전용 프로그램을 갖춘 현금자동입출금기(ATM)을 통해 언택트(비대면) 방식으로 세뱃돈을 찾을 수 있게 하였으며, 귀성객들의 금융 편의를 위하여 현금 입출금, 계좌이체 등 각종 금융서비스를 제공한다.

농협은행은 9일부터 16일까지 안심서비스도 실시한다. 안심서비스는 유휴 대여금고 대여 또는 사무실 금고 내 고객 귀중품을 보관해주는 서비스로 설 연휴 기간 무료로 이용할 수 있다.

은행들은 다양한 방법을 통해 고객 불편을 사전에 차단하겠다는 방침이다. 우리은행은 이동점포 대신 탄력점포를 가동한다. 공항금융센터내 14개 환전소가 대상이며 11일부터 14일까지 환전만 가능하다. 외국인들이 많이 찾는 외국인금융센터 4곳도 14일 하루 운영에 나선다. 대상은 안산과 김해, 의정부, 김포 외국인금융센터다. 우리은행은 설 명절 전 거래집중일에 대비한 사전점검을 완료했고, 모니터링과 비상시 즉각대응을 위해 총 300여명의 IT인력이 비상근무에 들어간다.

나머지 은행들은 주요시스템 사전점검과 연휴 기간 중 시스템 수시점검, ATM기 현금부족 및 장애발생 대비 관리 강화에 나선다. 신한은행은 시스템 용량 사전 점검 실시 및 모니터링 강화 등을 이행하기 위해 상황반을 운영하고 있다. 오는 15일까지 매일 14~16명이 업무영역별로 교대근무에 나설 예정이다. 국민은행도 본점 당직 40명과 전산 당직 50명 총 90여명이 비상근무에 들어가 돌발 상황 대응에 나선다.

하나은행은 설 명절 안정적인 시스템을 위해 일찌감치 비상계획을 수행하고 있다. 하나은행은 15일까지 연휴 거래량 집중 대비·시스템 일시 증설 및 7명 이상 비상대기 인력이 순환근무하며 모니터링 예정이다. 160여명의 전문 인력이 비상연락망을 통해 긴급 상황 발생을 고려, 대기할 예정이다.

