대구시, 코로나19 취약계층·피해분야 3조8000원 투입

일자리 1만명분, 위기가구 긴급복지지원 2만가구 추가공급

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 코로나19 재확산으로 어려운 시기를 견디고 있는 취약계층·피해업종 지원을 위해 3조8000억원 규모의 대구형 경제방역대책으로 '일자리·긴급복지 중심의 사각지대 지원대책'을 마련했다고 9일 밝혔다.

긴급 피해지원 확대 분야 1409억원, 코로나방역 강화 분야 158억원, 민생경제회복지원 분야 3조6000억원 규모다.

긴급 피해지원과 코로나 방역 강화분야 1567억원은 기존예산 343억원에 순세계잉여금·재정효율화 등을 통해 마련된 1051억원에다 임대료·세금감면 등 간접지원 173억원을 추가한 수치다.

이번 지원대책은 생계·생존자금, 대구희망지원금에 이은 세 번째 대규모 지원대책이다. 정부지원 사각지대 보완과 취약계층 생계안정, 코로나19 방역강화, 민생경제 회복지원에 초점을 뒀다는 게 대구시의 설명이다.

긴급 피해지원 확대를 위한 대책은 ▲대구형 희망플러스 일자리 1만개 추가공급 ▲정부지원 사각지대 보완을 위한 버팀목 플러스자금 130억원 지원 ▲소상공인 부담완화를 위한 임대료 인하 및 지방세 감면 173억원 ▲위기가구 2만6000가구 추가지원 등 총 1409억원 규모다.

코로나 방역 강화를 위해서는 ▲코로나 대응 지역의료기관 손실보전 등 141억원 ▲어린이집·종교시설·영화관·전통시장 등 방역물품 지원 17억원 등 총 158억원 규모다.

대구시는제도개선을 통해 즉시 시행이 가능한 민생경제 회복지원 분야는 2월 중 곧바로 시행하는 한편 대구형 버팀목플러스 자금은 3월 내 집행 가능토록 할 방침이다.

권영진 대구시장은 "가용할 수 있는 모든 재원을 동원해서라도 일자리와 복지 중심의 금번 경제방역을 통해 시민들께서 다시 한번 이 어려운 시기를 버티고 또 회복을 준비하실 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 전했다.

