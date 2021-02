성래은 영원무역홀딩스 대표이사, 플라스틱 줄이기 ‘고고 챌린지’ 동참

[아시아경제 이승진 기자] 성래은 영원무역홀딩스 대표이사가 생활 속 플라스틱 사용을 줄여 환경보호를 실천하는 친환경 캠페인 '고고 챌린지'에 동참한다.

‘고고 챌린지’는 지난달 환경부가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시작한 생활 속 '탈(脫) 플라스틱' 실천 운동이다. 일회용품 등 플라스틱 사용을 줄이기 위해 하지 말아야 할 행동 한 가지와 실천해야 할 행동 한 가지를 약속한 후, 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.

김선희 매일유업 대표이사에게 지목을 받은 성 대표이사는 임직원들과 함께 기념 촬영을 하며 플라스틱 사용을 줄이고 재활용을 실천하겠다고 약속했고, 다음 주자로 한솔케미칼 조연주 부회장, 현대미술가 에디강, 그리고 배럴즈 윤형석 대표를 지목했다.

성 대표이사는 “영원무역홀딩스 산하의 모든 계열사들은 친환경 제품 개발은 물론, 전 사업 영역에 걸쳐 크고 작은 친환경 구현을 위해 노력하고 있다”며 “향후에도 일회용품 및 플라스틱 소비를 줄이기 위하여, 다용도 쇼핑백(에코 및 종이 소재)을 사용하고, 플라스틱을 깨끗한 상태로 분리·배출하는 생활 속 작은 실천도 지속적으로 이어 나갈 것이다”고 9일 전했다.

영원무역홀딩스는 아웃도어·스포츠 의류 및 용품 OEM(주문자제조방식) 사업체인 자회사 영원무역을 통해, 해외 브랜드 고객사들과 함께 포장재의 플라스틱 사용을 줄이거나 생분해성 소재로의 변경을 추진하고 있다. 아울러 리사이클 소재를 활용한 의류의 생산 및 보온재 사용 비중을 늘려나가는 동시에, 방글라데시 현지공장의 친환경 일괄 생산 체계 구축을 추진 중에 있다.

또한 노스페이스 브랜드사업 자회사인 영원아웃도어를 통해, 친환경 아웃도어 제품의 트렌드를 선도하는 한편, 계열회사 임직원을 대상으로 한 플라스틱병 분리·배출 실천 캠페인인 ‘에코 챌린지’의 진행과 함께, 신민아 등 홍보대사의 ‘에코 팁’ 영상을 통한 친환경 관련 소비자 소통을 지속적으로 실천하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr