[아시아경제 강나훔 기자] 여민수 카카오 공동대표는 9일 진행된 실적발표 컨퍼런스콜에서 "카카오의 창업자이자 최대주주인 김범수 의장이 재산의 50%를 살아가는 동안 사회에 환원하겠다는 뜻을 밝혔다"라며 "더 나은 사회를 만드는 밑거름이 되고 선진적 기업경영, 문화를 만드는 촉매제가 될 것"이라고 밝혔다.

