"나는 개구쟁이"…핵잠수함 기지서 '야동' 찍어 판매한 여군 중위

파트너는 상병 남친

[아시아경제 김봉주 기자] 영국 해군에서 근무 중인 여군 장교가 자국의 특급 보안 시설에서 성적인 영상을 촬영하다 군 당국에 적발됐다.

8일(현지 시각) 영국 데일리메일 등 따르면, 클레어 젠킨스(29) 중위는 스코틀랜드 파슬레인에 위치한 영국 해군 전략 핵 잠수함 기지인 'HMNB 클라이드'에서 여러 편의 '야동' 영상을 찍었다.

문제는 영상이 찍힌 장소였다. HMNB 클라이드는 핵잠수함이 다수 배치된 영국 핵무기의 본거지로, 국가 안보와 직결된 극비 보안 시설이다. 이곳에 출입하기 위해선 엄격한 심사과정을 거쳐야 한다. 이번 사건으로 영국 군 당국에 비상이 걸렸다고 데일리메일은 전했다.

젠킨스 중위는 이곳에서 찍은 성적인 영상을 온리팬즈(OnlyFans)에 올려 판매한 것으로 조사됐다. 온리팬즈는 영국 런던에 본사를 둔 콘텐츠 구독 웹사이트로 콘텐츠 수위에 제약을 두지 않아 선정적인 영상이 많이 올라와 있다.

특히 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화로 일자리를 잃은 여성들이 온리팬즈에 영상을 올리면서 직종을 바꾼 사례가 빈번했던 것으로 전해졌다.

그녀의 상사들이 영상물을 조사한 결과, 그녀는 자신의 연인인 리암 도딩턴 상등병과 함께 영상을 찍어온 것으로 드러났다.

젠킨스 중위는 온리팬즈 프로필에 "나는 29세다. 개구쟁이처럼 파란만장하게 지내는 것을 좋아한다. 내 버릇없는 면이 나를 곤란하게 만들 때도 있지만 나는 이 일을 함으로써 굉장한 흥분감을 얻는다"라고 적었다.

그녀는 간부들에게 자신의 잘못을 시인한 것으로 전해졌다. 하지만 그녀는 이후에도 주말동안 더 많은 영상을 올렸다.

영국 해군 관계자는 "조사가 진행 중이기 때문에 해당 사안에 대해 더이상 언급하는 것은 부적절하다"고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr