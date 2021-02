삼성화재, 자녀보험 OX퀴즈 풀고 경품까지

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 500 등락률 +0.30% 거래량 245,604 전일가 167,500 2021.02.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어삼성화재, 생체인증부터 네이버페이까지 디지털서비스 확장삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화 close 는 이달 26일까지 '자녀보험 OX 퀴즈 이벤트'를 진행한다고 8일 밝혔다.

만 19세 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 삼성화재 홈페이지에서 자녀보험 '꿈이 자라는 어린이'와 관련된 3가지 OX 퀴즈를 풀면 된다.

정답자 중 추첨을 통해 자녀와 함께하는 홈콕놀이 키트(500명)와 파리바게트 5천원 상품권(3000명)을 지급한다. 당첨자는 다음달 10일 발표된다.

삼성화재는 작년 8월 자녀보험 '꿈이 자라는 어린이'를 출시했다. 수두, 수족구, 성장판손상골절, 기흉 등 흔히 발생하는 질환부터 암, 뇌, 심장 관련 중증 질환은 물론 크론병, 모야모야병 등 희귀난치성 질환까지 종합적으로 보장한다.

보험업계 최초로 도입한 독감 치료비, 독감 입원일당 보장과 종합병원 1인실 입원일당은 고객들의 반응이 뜨겁다는 설명이다.

삼성화재 관계자는 "연만기 자동갱신형 상품구조를 자녀보험에 도입해 평균 2~4만원 수준의 저렴한 보험료로 100세까지 보장받을 수 있는 상품"이라며 "암, 양성뇌종양 등으로 진단 시 보험료 납입면제뿐만 아니라 지금까지 납입한 보장보험료가 환급되는 기능도 있다"고 설명했다.

