최형두 "황희 후보자, '병가'쓰고 본회의 불참 후 스페인 여행"

[아시아경제 나한아 기자] 황희 문화체육관광부 장관 후보자가 과거 20대 국회의원 시절 '병가'를 내고 가족들과 스페인으로 여행을 갔던 것으로 확인됐다.

7일 최형두 국민의힘 의원실이 국회 사무처에서 받은 20대 국회 본회의 상임위 불출석 현황 자료에 따르면 황 후보자는 2016∼2021년 사이에 총 17회 본회의에 불참했다.

사유를 적어낸 경우는 12번이었으며, 이 중 8번이 '일신상의 사유(병가)'였다.

최 의원실이 황 후보자와 그의 배우자·자녀의 출입국 기록을 분석한 결과, 황 후보자는 2017년 7월 20일 본회의가 있는 날 병가를 제출하고 가족과 함께 스페인으로 출국했다.

이날 본회의는 문재인 정부 출범 이후 첫 추가경정예산안(추경) 처리를 위한 것이었으나 민주당 의원 26명이 본회의에 출석하지 않아 '정족수 부족 사태'가 발생한 바 있다.

또 황 후보자는 2017년 3월에도 본회의에 불출석하고 미국에 출장을 다녀온 것으로 전해졌다. 당시 출장 기간에 열린 본회의 2차례 모두 황 후보자는 병가를 제출했다.

황 후보자 측은 스페인으로 가족여행을 다녀온 것은 사실이라고 인정했지만, 휴가·출장 등에 병가를 제출한 이유에 대해서는 "근무 경력이 짧은 비서진이 사유를 적어낼 때 착오가 있었다"라고 해명했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr