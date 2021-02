삼성전자, 비스포크 가전 100만대 출하 기념 이벤트

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 맞춤형 라이프 스타일 가전 비스포크 누적 출하량 100만대 돌파를 기념해 비스포크 가전 구매 시 최대 200만원 상당의 혜택을 지급하는 이벤트를 개최한다고 7일 밝혔다.

오는 2월 8일부터 3월 31일까지 진행되는 '비스포크 페스티벌'은 전국 오프라인 매장에서 진행되며 TV·냉장고·세탁기 등 다양한 맞춤형 가전 11개 품목 중 6개 이상의 제품을 구매한 고객들에게 최대 200만원 상당의 혜택을 지급하는 'BESPOKE-Q' 이벤트가 진행된다.

특히 결혼, 이사, 신학기 등 새출발을 앞두고 있는 삼성디지털프라자 고객들에게는 특별한 혜택이 추가로 제공된다. 혼수클럽 가입 고객은 최대 50만포인트, 웨딩 마일리지 가입 고객은 삼성카드 사용 실적에 따라 최대 200만 캐시백, 입주클럽 가입 고객은 구매 금액에 따라 최대 50만 포인트 혜택이 주어진다.

또한 행사 대상 제품을 구매한 고객들이 제품의 시리얼 넘버를 삼성전자 공식 홈페이지에서 인증하면 추첨을 통해 TV, 냉장고, 의류청정기, 공기청정기, 인덕션 등 삼성전자 신제품(제품별 1명), 웨스틴조선호텔 2박 3일 숙박권(10명), 기프티콘 (1000명) 등의 혜택을 받을 수 있다.

황태환 삼성전자 한국총괄 전무는 "비스포크 페스티벌로 결혼, 이사, 입학 등 새로운 시작을 하는 고객들이 삼성전자의 가전 제품을 더 만족스럽게 만나길 기대한다"며 "앞으로도 개인의 라이프스타일과 취향에 따라 최적의 솔루션을 제안하는 제품과 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

