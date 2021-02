[아시아경제 문제원 기자] 서울남부교도소 수용자 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

법무부는 서울남부교도소 수용자를 대상으로 전수검사를 실시한 결과 밀접접촉 수용자 1명이 확진 판정을 받았다고 6일 밝혔다.

이에 따라 이날 오후 5시 기준 전국 교정시설 누적 확진자 수는 전날 대비 1명 늘어난 1276명이다.

현재 전국 교정시설에서 격리 치료 중인 수용자는 총 110명이다. 서울동부구치소 57명, 경북북부2교도소 43명, 서울남부교도소 7명, 서울구치소 3명이다.

법무부는 7일 서울동부구치소 직원 470여명과 수용자 600여명에 대해 17차 전수검사를 할 계획이다.

