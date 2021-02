대구시교육청, 설맞이 전통시장 '장보기' … 온누리상품권 7억 '구매 약정'

시교육청·산하기관, 온누리상품권 구매 촉진행사 동참

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 5일 오후 달서구 감산동 서남신시장에서 코로나19로 인해 어려운 지역상인들에게 힘을 보태기 위한 '설 맞이 전통시장 장보기 행사'를 열었다.

이날 행사에는 강은희 교육감을 비롯한 간부직원, 직속기관장, 교육청 직원 등이 참여해 사전에 구입한 '온누리상품권'으로 설맞이 제수용품과 식재료 및 생필품 등을 구매했다. 대구시의회 송영헌 의원도 이번 행사에 동참했다.

강은희 교육감은 이날 전통시장 온누리상품권 구매촉진 행사에 참여해 개인적으로 50만원 상당의 상품권을 현장 구매했다. 또한 교육청과 산하기관에서도 '온누리상품권' 7억원 이상 구매를 약정했다.

강은희 교육감은 "이번 행사로 최근 코로나19로 인하여 침체된 전통시장에 조금이나마 도움이 되었으면 한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr