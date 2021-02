포항 수성사격장 '미국 헬기' 훈련 재개 … 주민들, '국방장관 화형식' 극력 반발

사격장 앞 주민-경찰 충돌 … 사격장 진입 주민들 강제 연행 뒤 풀려나

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 국방부가 4일 포항 수성사격장 주한미군 아파치헬기 사격 훈련을 재개하면서, 사격장 주변 주민들이 국방부장관과 한미연합사령관 사진 '화형식'을 갖는 등 극렬한 반대 집회를 열었다.

이날 집회는 국방부가 '지역주민들과 협의 없이 헬기 사격훈련을 하지 않겠다'고 수차례 약속해놓고도, 3월5일까지 사격훈련을 일방적으로 통보함에 따라 열렸다.

이날 주민들은 아파치헬기가 상공에 나타나자 국방부장관·한미연합사령관 문구가 적힌 상여를 메고 '포항수성사격장 완전폐쇄' '포항시민은 다른 나라 사람이냐' 등 피켓과 현수막을 든 채 포항수성사격장을 향해 행진했다.

이후 사격장 앞에서 경찰이 행진을 저지하면서 충돌이 빚어졌고, 일부 장기면민들이 태극기를 들고 사격훈련을 온몸으로 막기 위해 사격타깃 안으로 진입하면서 강제 연행된 뒤 풀려나기도 했다.

집회에 참석한 포항 장기주민들은 사격훈련이 시작되자 국방부장관·한미연합사령관 문구가 적힌 상여 화형식을 열었다.

조현측 반대위 대표위원장은 "지역민들과 협의하려는 태도는커녕 권익위의 조정착수에도 동의하지 않은 채 일방적으로 아파치헬기 사격훈련을 강행하고 지역민들의 고통을 일방적으로 강요하는 국방부의 행태에 주민들의 분노는 극에 달했다"고 목소리를 높였다.

이날 집회에는 이강덕 포항시장, 정해종 포항시의회 의장, 김병욱·김정재 국회의원, 김희수 경상북도의회 부의장을 비롯한 시·도의원 등 지역 정치권에서도 집회에 참여했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr