서울 초등학교 교외체험학습, 올해도 20%까지 허용

가정학습 포함 교외체험학습 38일까지 사용 가능

2학기 심각·경계 단계 유지되면 최대 30% 허용

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 올해 초등학교 교외체험학습일을 최대 38일까지 사용할 수 있도록 허용한다.

4일 서울시교육청은 작년 초등학교 교외체험학습일 수준으로 올해도 수업일수(190일 이상)의 20% 이하로 연속 일수 제한 없이 한시적으로 확대 운영한다고 밝혔다.

2학기에도 감염병 위기 경보 단계가 심각 또는 경계인 경우 10%를 추가해 총 30% 이하로 운영할 예정이다.

서울시교육청은 지난해 5월 초등학교 교외체험학습 허용일은 법정 수업일수의 10%에서 20%로 확대했다. 작년에는 등교가 늦춰지면서 수업일수가 줄어 최대 34일까지 사용 가능했다.

교육부와 서울시교육청은 가정학습을 포함한 교외체험학습을 허용하고 있다. 다만 교외체험학습은 대체학습을 제공하는 대상이 아니며 학생부에는 출석이 인정되는 기타 결석으로 기재된다. 학교장은 학생의 안전과 건강을 최우선으로 판단해 승인 여부를 결정할 수 있다.

서울시교육청 관계자는 "코로나19 심각 단계가 지속되고 있어 학습권 등을 고려해 올해도 연속일수 제한 없이 교외체험학습을 20%로 확대 운영하기로 했다"고 설명했다.

