세종 ‘시청~고운동’ 내부순환 보조 BRT 시범운행

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 세종시청과 고운동을 오고가는 내부순환 보조 BRT(B5)를 시범운영한다.

4일 시에 따르면 내부순환 보조 BRT는 5일부터 평일 오전 6시 5분~10시 55분까지 운행한다. 하루 운행횟수는 고운동 방향과 시청방향으로 각 15회다.

배차간격은 약 20분으로 구900번 버스와 배차시간이 겹칠 때는 5분 간격으로 조정해 버스 이용자의 편의를 높일 계획이다.

앞으로 시는 지난 6개월간 시범운행을 실시한 후 주민불편이 예상되는 지점에 시설을 보완할 계획이다.

또 시범운행 수요분석 결과에서 내부순환 보조 BRT가 시민들의 편의성을 높이는데 기여한 것으로 조사될 경우 정규 노선화 할 예정이다.

이상옥 시 교통과장은 “그간 BRT 접근성 문제로 BRT 이용이 어려웠던 지역 주민들의 교통편의가 내부순환 보조 BRT 운행으로 개선될 것으로 기대한다”며 “시민들의 많은 이용과 방역 수칙 준수를 바란다”고 말했다.

