[클릭 e종목]오리온, 하반기 신제품 판매효과 '목표주가 유지'

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 4일 오리온에 대해 하반기로 갈수록 신제품 판매 확대 효과가 강해지면서 실적 개선이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 유지한다고 밝혔다.

오리온의 4분기 연결기준 영업이익은 846억원(-14% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회했다. 중국 법인에서 일회성 임직원 주식보상비용(스톡옵션) 163억원이 반영됐기 때문이다. 다만 이를 제외하면 전반적으로 시장 기대치에 부합한 것으로 판단된다.

원재료 가격 상승과 현지통화 평가 절하로 인해 단기적으로 해외법인의 원가율 상승세가 지속될 것으로 판단된다. 다만, 올해 춘절 시점 차이 영향 및 파이·스낵 카테고리 신제품 출시에 따른 중국·베트남 법인 매출 성장을 통해 원재료 투입단가 상승부담이 일부 상쇄될 것으로 판단된다. 특히 올해에도 플레이버 익스텐션과 신규 카테고리 진입(양산빵)을 통해 중국 파이 시장 내 시장점유율 상승 추세가 지속될 것으로 전망된다.

박상준 키움증권 연구원은 "오리온은 단기적으로 원재료 투입단가 상승 부담이 존재하나, 하반기로 갈수록 싞제품 판매 확대 효과가 강해지면서 실적 개선 모멘텀이 점차 회복될 것으로 기대된다"고 분석했다

