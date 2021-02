[e공시 눈에 띄네]코스피-3일

<장 마감 후 주요공시>

◆만도=만도헬라 일렉트로닉스 주식 276만주 1650억원에 취득

◆ 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 230,000 2021.02.04 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [2021 아시아소비자대상] 아모레퍼시픽 '설화수', 한방원료에 첨단기술 접목[특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩' 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수 close 그룹=김승환 대표 신규 선임

◆롯데제과=전자투표제 도입 결정

◆ 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 1,008,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 984,000 2021.02.04 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]엔씨소프트, 100만원 돌파 '52주 신고가'외인·기관 매수세에 코스피 3000선 탈환…코스닥 3%↑(종합) 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수 close =최대주주 국민연금공단에서 김택진 외 특수관계인 9명으로 변경

◆ NI스틸 NI스틸 008260 | 코스피 증권정보 현재가 3,155 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,115 2021.02.04 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘모더나’가 탐내는 기술!! 글로벌 빅파마와 공동개발 mRNA 기술!!NI스틸, 지난해 영업익 186억…전년比 53.5%↑【시선집중】 고점 우려 걱정없다! 이런 종목들 어떠세요? close =김현겸 사외이사 일신상의 사유로 사임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr