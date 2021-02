[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 100 등락률 +0.82% 거래량 5,725,677 전일가 12,250 2021.02.03 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG유플러스 "커넥티드카 부문, 180만 신차 수요 기대" [컨콜]LG유플러스, “스마트팩토리·스마트모빌리티서 5G B2B 사업 성장 기대”[컨콜]LG유플러스, “5G 손익분기점, 가입자 500만이 기준… 내년 하반기 가능할 것” close 는 3일 진행된 2020년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 LG헬로비전 관련 가이던스를 묻는 질문에 대해 이혁주 LG유플러스 최고재무책임자(CFO·부사장)는 “LG헬로비전은 전년도에 과거 영업과 관련된 것을 추스르고 다시 시작한다는 관점에서 봤을 때 외형적 재무제표는 실망스러운 점이 있었을 것”이라면서도 “TV에서 디지털 가입자 중심, 인터넷은 초고속인터넷 가입자의 확대 등으로 인해 추이적으로는 변화가 있어 올해는 매출은 5% 이상, 영업이익은 10% 이상의 발전적인 모습으로 이어질 것으로 예상한다”고 말했다.

