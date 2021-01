[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한미글로벌=미국 현지 계열사 오탁에 161억원 규모 채무보증 결정

◆ 지코=대출금 45억원에 대한 원리금 지급 연체 발생

◆ 효성ITX=지난해 연결 기준 매출 4841억원, 영업이익 168억원의 잠정실적 기록

◆ 삼성생명=보통주 1주당 2500원 현금배당 결정

◆ 호텔신라=보통주 1주당 200원, 우선주 1주당 250원 현금배당 결정

◆ 삼성증권=보통주 1주당 2200원 현금배당 결정

◆ 한올바이오파마=자사주 1만7370주 2억5000만원 상당에 처분 결정

◆ 세화아이엠씨=자연만세와 14억원 규모 법무부 교정기관 납품용 KF94마스크 계약 체결

◆ 효성티앤씨=지난해 4분기 연결 기준 매출 1조4662억원, 영업이익 1301억원의 잠정실적 기록

◆ 호텔신라=지난해 4분기 연결 기준 매출 8419억원, 영업손실 352억원의 잠정실적 기록

◆신세계I&C=보통주 1주당 2500원 현금배당 결정

◆신세계I&C=지난해 4분기 연결 기준 매출 1354억원, 영업이익 96억원의 잠정실적 기록

◆ 효성화학=베트남 자회사 효성비나케미칼에 784억원 규모 채무보증 결정

◆ STX=자회사 STX마린서비스에 300억원 대여 결정

◆ 효성중공업=지난해 4분기 연결 기준 매출 8344억원, 영업이익 212억원의 잠정실적 기록

◆ CJ CGV=CGI 홀딩스, CJ CGV 아메리카 등 계열사에 412억원 규모 채무보증 결정

◆ 효성첨단소재=계열사 효성베트남에 223억원 규모 채무보증 결정

◆ HDC현대산업개발=엠디아이에이치제일차 등에 1240억원 규모 채무보증 결정

◆ STX=마다가스카르 법인에 58억원 출자

◆ 효성화학=지난해 4분기 연결 기준 매출 4757억원, 영업이익 201억원의 잠정실적 기록

◆ 효성=지난해 4분기 연결 기준 매출 8199억원, 영업이익 788억원의 잠정실적 기록

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr