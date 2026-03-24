다이나믹디자인, 감사의견 '한정'…"영업·재무 안정성 문제 없어 거래재개 절차 착수"

다이나믹디자인 다이나믹디자인 close 증권정보 145210 KOSPI 현재가 224 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 224 2026.03.24 15:17 기준 관련기사 다이나믹디자인 인도네시아 법인, 금호타이어 품질감사 및 공장 승인 획득 다이나믹디자인, 매출 801억 기록…전기 대비 28.2%↑ 다이나믹디자인, 과거 경영진 횡령·배임 항소심 판결 확정…"7년 묵은 과거 리스크 종결" 전 종목 시세 보기 이 2025사업연도 감사보고서에서 감사범위 제한에 따른 '한정' 의견을 받았다고 24일 밝혔다. 회사는 이번 의견이 재무 건전성이나 영업 지속성과는 무관하며, 회계처리 기준 적용 및 감사절차상의 제한에서 비롯된 것이라고 설명했다.

삼일회계법인의 감사보고서에 따르면 한정의견 근거 단락에서 언급된 사항이 미칠 수 있는 영향을 제외할 경우, 2025년 12월 31일 기준 재무상태와 해당 보고기간의 재무성과 및 현금흐름은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시된 것으로 나타났다.

이번 한정의견은 전기 재무정보 일부 자산에 대해 충분하고 적절한 감사증거 확보가 제한된 데서 비롯됐다. 이로 인해 당기 감사에서도 기초잔액과 관련 손익에 대한 감사절차 수행에 제약이 발생했다는 설명이다. 회사는 해당 사안이 특정 항목에 국한된 회계 이슈이며, 당기 재무제표의 전반적 신뢰성이나 실제 영업활동에는 영향을 미치지 않는다고 강조했다.

실적 측면에서는 개선 흐름이 이어지고 있다. 매출액은 2024년 약 625억원에서 2025년 약 801억원으로 약 28% 증가했으며, 영업손실은 같은 기간 약 25억원에서 약 5억7000만원 수준으로 축소됐다. 회사 관계자는 매출 성장과 손실 축소를 통해 사업 구조 개선이 진행되고 있으며, 영업 기반 역시 안정적으로 유지되고 있다고 밝혔다.

이 같은 성과는 고부가가치 제품 중심 전략이 주효한 결과로 풀이된다. 유럽과 미국 주요 고객사 수주 확대, 인도네시아 법인의 양산 개시 등을 통해 고부가가치 몰드 매출이 증가했고, 이에 따라 수익성 개선도 뚜렷하게 나타났다는 설명이다. 또한 자동화 설비 투자와 기술 축적, 적극적인 영업 활동을 기반으로 글로벌 몰드 공급업체로서 입지도 강화하고 있다고 덧붙였다.

재무 안정성에 대한 우려도 크지 않다는 입장이다. 회사는 안정적인 담보 비율을 유지하고 있으며, 부채 수준 역시 관리 가능한 범위 내에 있고 자금 유동성에도 문제가 없다고 설명했다. 내부회계관리 및 경영 안정성 측면에서도 중대한 이슈는 발생하지 않았다고 강조했다.

회사 측은 이번 사안과 관련해 한국거래소에 상장폐지 이의신청서를 제출하고, 개선기간 부여를 위한 절차에 착수할 계획이다. 향후 감사 과정에서는 기초 재무정보 관련 이슈를 해소하고, 감사증거를 보완하는 한편 회계처리 기준을 보다 명확히 정비해 감사의견을 '적정'으로 개선하기 위한 노력을 이어간다는 방침이다.

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회사 관계자는 "이번 한정의견은 실질적인 재무 건전성이나 영업 지속성과는 무관한 사안"이라며 "당기 재무제표가 중요성의 관점에서 공정하게 표시된 만큼 재무정보의 신뢰성은 유지되고 있다"고 말했다. 이어 "해당 이슈를 조속히 해소하고 투자자 보호와 시장 신뢰 회복을 위해 최선을 다하겠다"며 "개선기간 동안 필요한 조치를 신속히 이행해 거래 재개를 이끌어내겠다"고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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