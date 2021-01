아들 경제교육 위해 산 '게임스톱' 주식, 5000% 수익났다…현재 가치는?

[아시아경제 최은영 기자] 한 미국인 엄마가 아들에게 경제 교육 차 구매한 '게임스톱' 주식이 5,000%가 넘는 수익을 올려 화제가 되고 있다.

31일 뉴욕타임스에 따르면 미국에 사는 흑인 여성 니나 카(31)는 지난 2019년 12월 아프리카계 미국인의 문화 축제인 '콴자'(Kwanzaa)를 맞아 아들 제이딘 카(10)에게 특별한 선물을 줬다.

육군 의무병이던 남편이 2014년 죽은 후 아들에게 일찍부터 경제 관념을 가르쳐야겠다고 마음먹었던 니나 씨는 비디오 게임을 좋아해 게임스톱에서 '엑스박스'라는 게임을 사고 싶어 하던 제이딘 에게 게임스톱의 주식 10주의 증서가 든 액자를 주며 "네가 좋아하는 게임회사 일부를 소유하고 있는 것"이라고 말했다.

니나 씨는 어린 아들에게 컴퓨터나 휴대전화로 주식 차트 읽는 법을 가르쳐 주며 콴자의 기본정신인 협동 경제의 소중함과 주식 거래 방법 등을 가르치기도 했다. 당시 게임스톱의 주식은 한 주에 6.19달러(약 6,900원)였다.

그러나 이후 조금씩 오르던 게임스톱의 주가는 지난해 12월 이후 1,700%가량 폭등하며 주당 351달러까지 올랐다. 개인 투자자들이 이 업체의 가치를 비교적 낮게 평가한 헤지펀드와 '전쟁'을 선포하고 공격적인 매수에 나서면서다.

니나 씨는 "갑자기 휴대전화에서 주식 알림이 여러 개 떴다. 확인해보니 주가가 351달러까지 올라가 있었다"라며 "6달러일 때 샀는데, 이럴 수가 있나 싶었다"라고 회상했다.

니나 씨는 또 다시 아들을 불러 주식을 계속 갖고 있고 싶은지 아니면 팔고 싶은지 의사를 물었다. 이 같은 가격이 흔치 않은 일이라는 설명을 덧붙이기도 했다. 제이딘은 주식을 팔기로 했고 결국 약 60달러(6만 원)에 샀던 주식을 3,200달러(약 357만 원)에 팔아 5,000%가 넘는 수익을 거두게 됐다.

제이딘은 이 중 1천 달러는 다시 또 좋아하는 멀티플레이어 게임 회사에 투자하고 나머지는 저축할 계획이다.

니나 씨는 "충격적이기도 하고 흥분된다. 장기 투자가 매우 중요한 일이라는 것을 깨달았다"라며 "앞으로도 아들에게 계속 돈을 절약하고 충동구매를 자제하도록 하고 주식 시장의 기초를 차근차근 가르치겠다"라고 전했다.

또 "금융 교육에 취약한 아프리카계 미국인의 격차를 메우고 싶다. 더 많은 부모가 이렇게 했으면 좋겠고, 아들은 내가 몰랐던 교훈을 일찍 배웠길 바란다"라고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr