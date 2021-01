나경원·조은희에 "여성 가산점 꼭 받으라" 일침…"대다수 유리천장엔 실금도 없다"

[아시아경제 최은영 기자] 김숙향 국민의힘 중앙 여성위원장은 서울시장 보궐선거에 출마 의사를 밝힌 나경원 전 의원과 조은희 서초구청장을 향해 "여성 가산점을 포기하지 말고 기필코 받으라"라고 촉구했다. 부산시장 후보 경선에 나선 이언주 전 의원에게도 "가산점을 받으라"라고 조언했다.

30일 김 위원장은 자신의 페이스북을 통해 "여성 가산점을 포기하지 마시고 기필코 받으실 것을 당부한다"라며 "여성 가산은 여성 후보 개인에게 주어지는 것이 아니라 여성과 사회적 약자를 배려하는 취지에서 주어지는 것"이라고 했다.

김 위원장은 "예비 경선에서 여성 후보에게 20%, 본경선에서 10%의 가산점이 주어진다"라며 "이 가산점 역시 선례가 되기 때문에 많은 논의를 거쳐서 결정된 것으로 알고 있다. 이번 선거에서 기득권을 누린 여성들이기에 받지 말고 다음에 신인들에게 더 많이 주자고 툭 던져 말할 수 있는 것이 결코 아니다"라고 주장했다.

이어 "조은희 후보님의 '가산점 포기' 말씀은 얼핏 듣기엔 멋지게 들리지만, 여성 당원들과 여성 정치 신인 그리고 아직도 사회에서 여성들에게 불이익을 당하는 분들을 생각하면 쉽게 던질 수 있는 말이 아니라고 생각한다"라며 "개인적인 유리천장은 깨졌을지 몰라도 아직도 대다수 유리천장은 실금도 없다"라고 목소리를 높였다.

그러면서 "여성 후보들이 포기하는 여성 가산점이 사회 곳곳에서 약자로서 보호받을 수 있는 그 누군가의 20%이고 10%라는 것을 잊지 마시라"라며 "자신감을 넘어 겸손함으로 경선 과정에 임해주실 것을 말씀드린다"라고 당부했다.

앞서 지난 29일 조은희 서초구청장은 서울시장 보궐선거에 나선 나경원 전 의원을 향해 "우리 함께 여성 가산점제를 포기하자"라며 "우리는 이제 젊은 여성들이 볼 때 기득권이다. 가산점을 포기하고 실력으로 승부할 때 나중에 여성 후배들에게 여성 가산점을 더 많이 줘야 한다고 말할 명분이 생긴다"라고 말했다.

국민의힘은 예비경선에서 20%, 본경선에서 10%의 여성 가산점을 부여한다. 같은 표를 받으면 여성 부호가 당선된다는 의미다. 나 전 의원은 언론 인터뷰 등을 통해 "제도의 문제"라며 개인이 결정할 수 없는 문제라고 한발 물러섰다.

