[아시아경제 오현길 기자] IBK기업은행이 행내 처음으로 '유니폼'을 없애고 근무복장 전면 자율화에 나선다.

31일 금융권에 따르면 기업은행은 오는 2월1일부터 영업점과 본점 직원들의 근무복장을 자율화한다.

기업은행에서는 행원급 여직원만 유니폼을 착용해왔지만, 이제는 전 직원이 정장과 비즈니스 캐주얼(간편 근무복) 중 선택해 착용하면된다.

기업은행은 본격적인 시행에 앞서 전직원들의 만족도 조사를 위해 지난해 연말까지 본점과 영엄점 직원들을 대상으로 1주일에 한 번 '비즈니스 캐주얼 데이(day)'를 운영했다. 그 결과 직원들과 영업점을 방문한 고객 대다수가 근무복장 자율화에 압도적인 지지를 보였다.

기업은행 관계자는 "기업은행은 조직문화 개선을 위한 다양한 방안을 검토 중"이라면서 "근무복장 자율화로 직원들의 자율성은 물론 전문성까지 높일 수 있었다는 답변이 많았다"고 했다.

