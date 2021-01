佛마크롱, 아스트라제네카 효능 저격…"65세 이상에 무효"

EU-英 백신 갈등 심화 조짐

[아시아경제 정현진 기자] 영국 제약사 아스트라제네카가 개발한 코로나19 백신 효용을 놓고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 문제를 삼으면서 유럽연합(EU)과 영국간 신경전에 불을 붙였다.

29일(현지시간) 일간 가디언 등에 따르면 마크롱 대통령은 이날 기자들을 만나 아스트라제네카 백신이 65세 이상에서는 효용을 보인다는 명백한 증거가 없다고 말했다. 그는 "65세 이상인 사람들에게는 무효한 것과 다름없다고 본다"면서 "아스트라제네카와 관련해 60∼65세 연령층에는 권유하지 않는다는 게 우리가 확보한 초기 결과"라고 말했다.

마크롱 대통령은 영국의 백신 접종 정책에 대해서도 저격성 발언을 이어갔다. 그는 "아스트라제네카는 백신 생산 회사가 아니다"라면서 "많은 참가자들이 공동의 노력을 기울여 만들었고 옥스포드에서 연구를 했다는 점에 대해 존경심을 표하지만 우리가 본 대로 개발에는 문제가 있었다"고 지적했다.

아울러 영국이 백신을 빠르게 확산시켜야 한다는 이유로 백신을 1차와 2차 접종 간격을 최대 12주로 연장한 것에 대해 "한차례 접종으로는 면역이 덜 갖춰져 바이러스가 적응하게 된다는 점에서 변이 바이러스가 퍼진다는 게 과학자들의 설명"이라면서 1차 접종만 해주고 '백신을 접종했다'고 하는 것은 "거짓말"이라고 주장했다.

마크롱 대통령의 이번 발언은 최근 아스트라제네카 공급 부족 문제가 발생하면서 EU와 영국간 신경전이 확대되고 있는 가운데 나온 것이다.

앞서 EU는 회원국의 백신 부족 사태에 아스트라제네카의 공급 축소가 맞물리자 '유럽에서 생산된 백신의 영국 수출을 차단하겠다'고 압박했다. 아스트라제네카가 영국 이외에 벨기에 등에도 백신 생산 시설을 두고 있는데 이곳에서 생산된 백신은 EU 밖으로 나가지 못 하게 하겠다는 의미였다. 하지만 이에 대해 세계보건기구(WHO)가 "백신 국수주의"라고 지적했고 결국 이날 이같은 입장을 철회한 상태다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr