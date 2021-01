코로나19, 사흘 연속 400명대…국내 423명·해외 35명 등 신규확진자 총 458명(상보)

[아시아경제 오주연 기자] 국내 코로나19 신규확진자 수가 사흘 연속 400명대를 기록했다.

30일 질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 총 458명을 증가해 총 누적 확진자 수는 7만7850명이라고 밝혔다.

이는 전일 469명에 비해서는 11명 감소한 수준이지만 사흘 연속 400명대를 이어갔다.

국내 발생 신규 확진자는 423명, 해외유입은 35명이었다.

국내 IM선교회발 집단감염, 서울 한양대병원 등을 비롯한 집단발병 사례가 지속되고 있는 데에 따른 것으로 풀이된다.

지역별로 보면 서울과 경기가 각각 152명, 136명으로 가장 많았고, 광주 32명, 경북 21명, 부산 18명, 인천 15명 등이었다.

충북과 경남에서는 각각 11명, 대구와 충남에서는 각각 8명씩이 신규 확진을 받았다.

이외 강원·전북 각 3명, 제주 2명, 대전·울산·전남 각 1명이다.

사망자는 전날 1399명에서 15명 증가해 누적 1414명으로 늘었다. 현재 격리 대상자는 전일 9400명보다 85명 감소한 9315명이며 위중증 환자는 8명 줄어 231명이다. 국내 평균 치명률은 1.82%다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr