포항시, 대중교통 시민 모니터단 모집 … 매주 1회 '버스 만족도' 평가

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 2월1일부터 15일까지 버스 운행 및 서비스에 대한 평가를 통해 대중교통 이용 만족도와 서비스 향상에 도움을 줄 '대중교통 시민 모니터단'을 모집한다고 30일 밝혔다.

신청일 기준 1개월 이상 관내 거주한 포항시민을 대상으로, 매주 1회 이상 매월 5회 이상 버스를 이용하는 시민 100명을 모집할 예정이다.

희망 시민은 스마트폰과 인터넷(포항시 홈페이지)을 통해 신청하면 된다. 활동기간은 올해 연말까지로 버스 운행 실태, 친절도, 차량관리 등 3개 분야 7개 항목에 대해 평소 자주 이용하는 노선을 정해 버스 이용 후 평가하게 된다.

대중교통 시민모니터단은 일정 이상의 활동(매주 1회 이상, 매월 5회 이상, 3개월 연속 평가서 제출) 시 교통카드 충전비 3만원의 활동비를 지원받게 된다. 추가로 본인이 원할 경우 월 최대 10시간 자원봉사 실적이 모니터단 활동에 대한 인센티브로 제공받는다.

신강수 포항시 대중교통과장은 "모니터단 참여 시민들이 대중교통 서비스를 변화시킬 수 있다는 사명감을 갖고 객관적이고 공정한 평가를 해달라"며 많은 참여를 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr