서울시, 시민감사옴부즈만 위원 2명 임명

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 시민의 입장에서 시정을 감시하고 시민의 권익을 보호하는 시민감사옴부즈만 위원에 공개채용 절차를 거쳐 김정아 전(前) 성북구 인권센터장과 박준우 전 함께하는 시민행동 사무처장을 1일자로 임명했다.

신임 김정아 시민감사옴부즈만 위원은 ‘인권재단 사람’ 사무처장과 성북구 인권센터장을 역임하고 국방부 대체역 심사위원으로도 활동 중이다. 시민권익옹호 활동 경력과 행정 경험을 모두 갖춰 합의제 행정기관인 옴부즈만위원회의 위원이자 독립적 조사관으로서의 옴부즈만의 역할을 할 적임자로 평가됐다.

신임 박준우 시민감사옴부즈만 위원 역시 ‘함께하는 시민행동’ 사무처장과 국책연구기관 ‘국가생명윤리정책원’의 생명윤리위원을 역임했다. 행정기관의 예산감시 및 정보인권침해 방지 등의 업무를 다년간 맡아온 경력이 있어 시정 감시와 시민권익 보호를 위한 시민감사옴부즈만위원회에 적합하다고 평가됐다.

서울시 시민감사옴부즈만은 시간선택제임기제공무원(주 35시간 근무)으로 서울시와 자치구의 위법·부당한 행정처분 등에 대하여 시민들이 청구한 시민?주민감사와 고충민원 조사, 공공사업 감시·평가 등의 업무를 임기 3년 동안 독립적으로 수행하게 된다.

박근용 시민감사옴부즈만위원회 위원장은 "시민감사 청구 및 시민 참여 활성화를 위해 감사 청구연령을 19세에서 18세로 하향하고, 위원회 홈페이지를 개설해 기존 오프라인에서만 가능했던 감사 청구인 서명을 이제 온라인으로도 가능하도록 했다"면서 "앞으로 서울시와 자치구의 위법·부당한 행정처분 등으로부터 시민의 권익 등이 침해 당한 경우에 직면했거나 알게 된 경우에는 먼저 서울시 시민감사옴부즈만위원회를 떠올려 적극 활용해 주기를 기대한다”고 말했다.

